Cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi participa de Cannes pela 1ª vez em 15 anos

Na semana passada, quatro membro da equipe do filme foram convocados pelas forças da ordem do Irã para serem interrogados.

Durante os anos em que esteve retido no país, Panahi ganhou o Urso de Ouro em Berlim em 2015 por "Táxi Teerã", o prêmio de melhor roteiro por "3 Faces" em Cannes em 2018 e o prêmio especial do júri em Veneza em 2022 por "Sem Ursos".

Ele não pôde receber nenhum de seus prêmios pessoalmente.

Panahi é também ganhador do Leão de Ouro em 2000 pelo filme "O Círculo".

Vários cineastas iranianos tiveram problemas com as autoridades do país e em alguns casos precisaram se exilar, como Mohammad Rasoulof, premiado em 2024 em Cannes por "A Semente do Fruto Sagrado".