Partido de Milei é o mais votado nas eleições legislativas de Buenos Aires

O La Libertad Avanza (LLA), partido do presidente da Argentina, Javier Milei, venceu as eleições legislativas realizadas neste domingo, 18, em Buenos Aires, reduto tradicional do movimento de centro-direita PRO, que ficou com o terceiro lugar, atrás do peronismo de centro-esquerda, segundo os órgãos oficiais. No pleito, metade dos 60 assentos legislativos estavam em disputa.

O resultado coloca o LLA como o mais votado na capital argentina, que desde 2007 era governada pelo PRO, do ex-presidente Mauricio Macri, cujo apoio foi crucial para a vitória de Milei em 2023.