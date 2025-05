O Exército israelense anunciou neste sábado(17) uma nova operação com "extensos bombardeios" para derrotar o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, enquanto os apelos internacionais por um cessar-fogo aumentam.

Mais de 20 mortos por fortes tornados nos EUA

Autoridades de Kentucky e Missouri, dois estados no centro-sul dos Estados Unidos, relataram mais de 20 mortes neste sábado(17) depois que tornados causaram danos significativos na cidade de St. Louis.

Suposto líder do PCC é preso na Bolívia

A Polícia Federal (PF) anunciou neste sábado(17) a prisão na Bolívia do suspeito de liderar uma das principais organizações criminosas do Brasil, alvo de alerta vermelho da Interpol.

Mais de mil pessoas evacuadas por fortes chuvas na Argentina

Mais de mil pessoas foram evacuadas na Argentina devido às enchentes causadas pelas intensas chuvas que atingem a província de Buenos Aires há mais de 24 horas, em uma tempestade que deve piorar neste sábado(17), informaram autoridades locais.

O fim do Moinho, a última favela do centro de São Paulo

Cíntia Bomfim viu seu filho mais velho receber dois tiros de bala de borracha de policiais durante um protesto comunitário esta semana no Moinho, a última favela do centro de São Paulo, que está prestes a desaparecer por decisão do governo estadual.

