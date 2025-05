Wall Street fecha no azul após semana cheia de novidades

"O dia foi bastante tranquilo em comparação com os fogos de artifício que vimos no início da semana, mas terminou bem para o mercado de ações", disse à AFP Christopher Low, analista da FHN Financial.

Assim, o governo americano iniciou conversas com vários países, assim como com a União Europeia (UE).

Em contraste, a confiança do consumidor continuou caindo no país em maio, quando os analistas esperavam um leve aumento em um contexto de relaxamento do comércio, segundo um índice publicado nesta sexta-feira.

No mercado de títulos, a taxa de juros dos títulos do Tesouro americano a dez anos rondava os 4,44% por volta das 20h20 GMT, em comparação com os 4,43% registrados no fechamento de quinta-feira.

As "Sete Magníficas", como são conhecidos os grandes nomes do setor de tecnologia, terminaram quase todas no azul, entre elas Tesla (+2,09%), Alphabet (+1,36%), Amazon (+0,20%), Microsoft (+0,25%) e Nvidia (+0,42%). Caíram apenas a Meta (-0,55%) e a Apple (-0,09%).

ni/vmt/llu/cjc/ic/am