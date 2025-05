Suprema Corte dos EUA se divide ao decidir sobre poder de juízes para barrar decretos de Trump

A Suprema Corte dos Estados Unidos se mostrou dividida sobre o poder dos tribunais inferiores para bloquear decretos do presidente Donald Trump nacionalmente no caso envolvendo o direito à cidadania por nascimento. A Corte discute uma das medidas mais controvertidas do republicano: a ordem para negar a cidadania americana aos filhos de imigrantes que nascerem nos Estados Unidos, assinada no primeiro dia do governo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O direito é consagrado na Constituição dos Estados Unidos e o decreto, contestado na Justiça, foi suspenso pelos tribunais distritais de Maryland, Massachusetts e Washington, que o consideram inconstitucional. Decisões liminares como essas têm sido um obstáculo para Donald Trump, que assinou mais decretos que qualquer outro presidente americano na história. Várias dessas medidas foram suspensas por juízes - democratas e republicanos. O governo tem questionado o poder dos tribunais distritais para anular políticas do presidente e pediu à Suprema Corte que considerasse a validade das liminares com efeito nacional. Em ação incomum, os ministros da Suprema Corte concordaram em ouvir os argumentos sobre se os juízes deveriam ter limitado suas decisões apenas às partes que processaram o governo.

Durante a audiência, o assessor jurídico do governo John Sauer disse que os tribunais emitiram 40 liminares de caráter universal. Ele alegou que essas decisões excedem a autoridade judicial e perturbam o "delicado equilíbrio constitucional da separação de poderes". A Suprema Corte, de maioria conservadora, se mostrou dividida. Os juízes demonstraram ceticismo sobre o poder de tribunais distritais para suspender ações do Executivo em todo país, mas também pareceram preocupados com a legalidade e as consequências do decreto que está na origem do caso - o direito à cidadania por nascimento. A ala progressista se mostrou firmemente a favor das decisões de instâncias inferiores sobre o direito à cidadania por nascimento.

A juíza Elena Kagan observou que as liminares têm sido usadas para bloquear tanto políticas democratas quanto republicanas. "No primeiro governo Trump, tudo era feito em São Francisco (Califórnia), e depois, no governo seguinte, tudo passou a ser feito no Texas - e há um grande problema criado por esse mecanismo", afirmou. Para a juíza, no entanto, o caso da cidadania por nascimento apresenta um problema único. Mesmo que sofresse derrotas nas instâncias inferiores, o governo poderia simplesmente não recorrer caso as decisões se aplicassem apenas à pessoa que entrou com com o processo e não aos milhões de atingidos. Então, constitucionalidade do decreto em si não chegaria à Suprema Corte. "Este caso é muito diferente de muitos dos casos de liminares nacionais em que muitos de nós expressamos frustração com a forma como os tribunais distritais estão atuando", disse Elena Kagan.

A juíza Ketanji Brown Jackson descreveu a abordagem do governo como um "pegue-me se for capaz", forçando cada pessoa a entrar na Justiça para "fazer o governo parar de violar os direitos das pessoas". Por sua vez, Sonia Sotomayor também expressou preocupações sobre o emaranhado confuso de regras que poderia surgir se as decisões judiciais fossem limitadas e novas restrições à cidadania passassem a valer temporariamente em mais da metade do país. Algumas crianças poderiam acabar "apatridas", disse ela, por serem negadas como cidadãs dos EUA e também dos países de onde seus pais fugiram para escapar da perseguição.