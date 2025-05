Delegações da Rússia e da Ucrânia iniciaram nesta sexta-feira (16) em Istambul o primeiro encontro direto entre representantes dos países desde 2022, mas as grandes divergências e a ausência de Vladimir Putin reduziram as expectativas de uma solução rápida para o conflito.

Donald Trump conclui nesta sexta-feira (16) nos Emirados Árabes Unidos uma viagem por países do Golfo marcada por promessas de investimentos bilionários nos Estados Unidos, mas também pelo fim das sanções impostas à Síria e pelo otimismo nas negociações com o Irã.

Trump denuncia a fome em Gaza; Israel prossegue com bombardeios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou nesta sexta-feira (16) que "muitas pessoas estão passando fome" em Gaza, que enfrenta um bloqueio imposto por Israel e onde as equipes de emergência relataram mais de 70 mortes em novos ataques executados nas últimas horas.

Irã e potências europeias mantêm negociações nucleares na Turquia

O Irã teve uma reunião nesta sexta-feira (16) em Istambul com representantes da Alemanha, França e Reino Unido sobre como avançam suas negociações com os Estados Unidos a respeito de seu programa nuclear, depois que o presidente americano, Donald Trump, exigiu que Teerã adote uma decisão rápida sobre o tema.]

Leão XIV insiste em seu compromisso social em encontro com embaixadores

O papa Leão XIV reafirmou nesta sexta-feira (16) seu compromisso social, defendeu a luta contra as "desigualdades globais" e as "condições indignas de trabalho", e citou a própria história migratória, durante seu primeiro encontro com os embaixadores credenciados no Vaticano.

Portugal encerra campanha eleitoral e direita espera repetir o mandato

A campanha eleitoral legislativa portuguesa termina nesta sexta-feira(16), dois dias antes das eleições nas quais o primeiro-ministro em final de mandato, o conservador Luís Montenegro, é favorito, com a incerteza se formará um governo mais estável do que aquele que liderou durante um ano.

Polônia celebra eleições presidenciais acompanhadas com atenção pela Europa

Os poloneses comparecem às urnas no domingo (18) para o primeiro turno das eleições presidenciais, marcadas pelo confronto entre um candidato pró-Europa convicto e um nacionalista admirador de Donald Trump.

Fome aguda afetou 295 milhões de pessoas en 2024, alerta relatório

A fome aguda afetou 295 milhões de pessoas de 53 países em 2024, um recorde, principalmente devido aos conflitos, e as perspectivas para 2025 não são muito animadoras com a redução da ajuda internacional, segundo um relatório publicado nesta sexta-feira (16).

Profissionais em Cannes criticam ideias de Trump para Hollywood

Donald Trump quer salvar uma Hollywood que, segundo ele, "está morrendo muito rapidamente" ao impor tarifas de 100% aos filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Uma má ideia, de acordo com a maioria dos representantes da indústria cinematográfica americana presentes no Festival de Cannes.

