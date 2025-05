Milhares de usuários afetados por greve no serviço de trens de Nova Jersey

O serviço de transporte ferroviário de Nova Jersey foi suspendido, nesta sexta-feira (16), devido a uma greve, que afetou milhares de usuários, informou a autoridade que administra o serviço, NJ Transit. O sindicato Irmandade de Maquinistas de Locomotivas (BLET) iniciou uma greve à meia-noite desta sexta-feira, devido à falta de acordo com as autoridades do estado por uma reivindicação de aumento salarial.

A companhia pôr à disposição dos viajantes ônibus e balsas, mas recomendou "encarecidamente" que "todos aqueles que possam trabalhar de casa o façam e limitem as viagens (...) exclusivamente aos fins essenciais", disse em um comunicado. "Vamos acabar com essa greve (...) nossas portas estão sempre abertas", disse, nesta sexta-feira, o governador de Nova Jersey, o democrata Phil Murphy, em uma coletiva de imprensa junto com o presidente do NJ Transit, Kris Kolluri. "Estamos dispostos a retomar as negociações, literalmente neste segundo, mas precisamos que o BLET volte à mesa de negociações de boa fé", complementou. Segundo o governador, a greve foi declarada por "cerca de 400 maquinistas de um total de 12 mil", o que, na sua opinião, é "um tapa na cara de cada viajante e trabalhador que confia no NJ Transit".