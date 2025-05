Defesa Civil de Gaza anuncia 50 mortes em bombardeios israelenses

"O número de mártires mortos em bombardeios israelenses direcionados contra residências civis no norte da Faixa de Gaza entre meia-noite e a madrugada aumentou para 50", declarou à AFP Mohammed al Mughayir, diretor do organismo de resgate.

A agência de Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou nesta sexta-feira (16) que 50 pessoas morreram em bombardeios israelenses nas últimas horas no norte do território sitiado.

Mohamed Saleh, diretor interino do Hospital Al Awda de Jabalya, afirmou que o centro médico recebeu cinco cadáveres e estava atendendo a "mais de 75 feridos" após os bombardeios.

Um médico de um Hospital Indonésio de Beit Lahia, no norte da Faixa, disse à AFP que o estabelecimento recebeu 30 corpos, assim como dezenas de feridos, a maioria mulheres e crianças.

Al Mughayir informou que as operações de busca continuam entre os escombros.

"Os civis estão se deslocando em massa. Viramos vítimas do pânico e do horror no meio da noite", acrescentou.

Após romper uma trégua de dois meses, Israel retomou a ofensiva na Faixa de Gaza em 18 de março, com o objetivo declarado de obter a libertação de todos os reféns sequestrados pelo movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023.

Naquele dia, os milicianos do Hamas sequestraram 251 reféns, dos quais 57 permanecem em cativeiro em Gaza, incluindo 34 que, segundo o Exército, estão mortos.