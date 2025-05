CBF recorre no STF contra destituição de Ednaldo Rodrigues

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recorreu no Supremo Tribunal Federal, nesta sexta-feira (16), contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) de destituir o presidente Ednaldo Rodrigues e advertiu que a medida contra o dirigente pode gerar punições internacionais contra a Seleção.

Na quinta-feira, o TJRJ considerou que um acordo firmado em janeiro que ratificou Ednaldo na presidência da CBF é nulo devido a suspeitas de falsificação de uma assinatura, e determinou a destituição da diretoria da entidade.