CBF convoca eleições após destituição de Ednaldo Rodrigues

As turbulências na cúpula da CBF são um novo golpe para a Seleção, que esperava se ajustar com a chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti.

Ednaldo Rodrigues, de 71 anos, foi reeleito em março por unanimidade para comandar a CBF no período 2026-2030. Ele era candidato único, depois de o ex-atacante Ronaldo ter desistido de participar do pleito.

As suspeitas de falsificação que provocaram sua destituição giram em torno de uma assinatura em um acordo firmado em janeiro que buscava encerrar as disputas em torno da validade de sua primeira eleição, em março de 2022.

Devido a esses conflitos, Ednaldo já havia sido afastado do cargo temporariamente no final de 2023, depois que a justiça anulou aquelas eleições.

Somente as pressões da Fifa e da Conmebol, que ameaçaram impor punições esportivas ao Brasil, conseguiram recolocá-lo na presidência.

O TJRJ considerou o acordo nulo "em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários", o ex-presidente da CBF Antônio Carlos Nunes Lima, mais conhecido como Coronel Nunes.

Para os advogados da presidência da CBF, a decisão é uma "expressão de um esforço escancarado, de uma ânsia incontida, para afastar, a qualquer custo", Ednaldo Rodrigues.

"Extrapola os limites da legalidade e compromete a própria segurança institucional do sistema desportivo nacional", acrescentam.

O dirigente foi um grande entusiasta da contratação de Ancelotti, que ele já havia sondado para dirigir a Seleção a partir da Copa América de 2024.

Mas o italiano acabou renovando contrato com o Real Madrid, clube que agora deve deixar depois de uma temporada sem brilho.

A chegada do novo treinador é aguardada com grande expectativa para melhorar o desempenho do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A Seleção volta a campo em junho para dois jogos na competição classificatória para o próximo Mundial, contra Equador e Paraguai.

