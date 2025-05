Cantor Chris Brown, acusado de agressão no Reino Unido, ficará preso até meados de junho

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A estrela do R&B, com um importante histórico de denúncias por atos de violência, está sendo acusado de "lesões corporais graves dolosas" como consequência de uma suposta agressão ao produtor musical Abe Diaw, na boate Tape, no exclusivo bairro de Mayfair, no centro de Londres.

O artista, conhecido pelos sucessos 'Run It!' e 'Kiss Kiss', e ganhador de dois Grammys, havia supostamente jogado uma garrafa na cabeça do produtor e golpeou o homem enquanto ele estava no chão.

- Transferência de tribunal -

A juíza distrital Joanne Hirst decidiu que o suposto delito era um assunto "muito grave" para ser tratado em seu tribunal e encaminhou o caso para o Southwark Crown Court, em Londres, para uma audiência em 13 de junho.