Petróleo fecha em queda ante possível novo acordo nuclear EUA-Irã

Os preços internacionais do petróleo fecharam em queda, nesta quinta-feira (15), após a afirmação do presidente americano, Donald Trump, de que estaria próximo de um novo acordo sobre o programa nuclear iraniano, o que poderia facilitar as exportações petrolíferas de Teerã.

No mercado de Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou em queda de 2,36%, a 64,53 dólares.