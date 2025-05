Israelense grávida morre após ataque a tiros na Cisjordânia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Uma cesárea foi realizada na sala de traumatologia para salvar o feto", acrescentou o comunicado do centro médico.

Segundo as autoridades israelenses, Tzeel Gez, com idade por volta de 30 anos, estava a caminho do hospital para dar à luz a seu quarto filho. O veículo que seu marido dirigia foi atingido por tiros quando passava perto da colônia israelense de Bruchin, no centro da Cisjordânia.

Os serviços de emergência informaram em um primeiro momento que a mulher apresentava ferimentos de bala "críticos" e que seu marido, de cerca de 40 anos, se encontrava "em estado grave". Alguns minutos depois, o hospital explicou que os ferimentos do homem eram considerados leves.

"A morte de Tzeela Gez, a caminho do hospital para dar à luz, é um ato de terror assustador e horrendo que nos abala profundamente", afirmou o presidente israelense, Isaac Herzog, em um comunicado.