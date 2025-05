Defesa Civil de Gaza relata 50 mortes em ataques israelenses na quinta-feira

O porta-voz da agência, Mahmud Bassal, disse à AFP que pelo menos 13 corpos foram "retirados dos escombros" após um bombardeio na cidade de Khan Yunis, no sul.

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que pelo menos 50 pessoas morreram nesta quinta-feira (15) em ataques israelenses no território palestino.

Outras 35 pessoas morreram em 12 ataques em diversos pontos do enclave.

Uma mulher morreu ao ser atingida por disparos de artilharia e um homem faleceu em um ataque com arma de fogo no sul da Faixa, disse Bassal.

O governo israelense aprovou este mês um plano para ampliar a ofensiva e mencionou a "conquista" de Gaza.

O conflito atual começou em 7 de outubro de 2023 com o ataque surpresa do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel.