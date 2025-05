Alemanha prende três por planejarem atos de sabotagem

Cidadãos ucranianos são acusados de serem agentes da Rússia e de planejarem atos de sabotagem com explosivos no transporte de cargas alemão.O Ministério Público da Alemanha anunciou nesta quarta-feira (14/05) a prisão de três cidadãos ucranianos, dois deles na Alemanha e um na Suíça, por suspeita de atuarem como agentes da Rússia para realizar atos de sabotagem com explosivos no transporte de cargas alemão. Vladislav T. foi preso na sexta-feira passada pela polícia na cidade de Colônia, no oeste do país, e Daniil B. foi preso no sábado em Constança, no sul. Além deles, um terceiro cidadão ucraniano, Yevgen B., foi preso na quarta-feira no cantão suíço da Turgóvia. Os réus são suspeitos de atuarem como agentes para fins de sabotagem. De acordo com os mandados de prisão, os três declararam, diante de uma ou mais pessoas que estariam agindo em nome das autoridades estatais russas, sua disposição de cometer incêndios criminosos e ataques a bomba contra o transporte de cargas na Alemanha. Para isso, os suspeitos deveriam enviar pacotes da Alemanha para destinatários na Ucrânia contendo dispositivos explosivos ou incendiários que detonariam durante o transporte. Para explorar rotas de transporte adequadas, Vladislav T. enviou dois pacotes de teste de Colônia no final de março, contendo, entre outras coisas, rastreadores GPS. Yevhen B. foi quem deu a ordem e forneceu o conteúdo dos pacotes por meio de Daniil B., diz o comunicado dos procuradores. Vários casos suspeitos Nos últimos meses, autoridades de segurança da Alemanha alertaram repetidamente para atos de sabotagem e espionagem russos. No fim de 2024, o então presidente do Departamento Federal de Proteção da Constituição (BfV) Thomas Haldenwang declarou que um acidente de avião foi evitado por pouco em julho passado, quando um incêndio num pacote de carga aérea foi supostamente iniciado pela Rússia. "Estamos observando ações agressivas dos serviços de inteligência russos", disse o então chefe do serviço secreto interno. Em particular, a espionagem e a sabotagem por parte de atores russos aumentaram na Alemanha – "tanto quantitativa quanto qualitativamente". Em março, o BfV mencionou vários exemplos de suspeitas de sabotagem nos últimos meses, incluindo incidentes em navios de guerra alemães, cujas investigações ainda estão em andamento. O vice-presidente do BfV, Sinan Selen, falou sobre voos quase diários de drones sobre instalações e empresas militares. Não se trata de "drones de brinquedo", enfatizou. as/bl (Efe, ARD)