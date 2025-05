Sabalenka perde para Zheng e cai nas quartas de final em Roma

Campeã no início de maio do WTA 1000 de Madri, a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, foi eliminada nas quartas de final do torneio de Roma pela chinesa Zheng Qinwen (N.8) nesta quarta-feira (14).

Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, disputados no saibro de Roland Garros, Zheng fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 37 minutos.