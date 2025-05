Partido do presidente reeleito do Equador assume controle do Congresso

O partido do presidente reeleito do Equador, Daniel Noboa, assumiu nesta quarta-feira (14) o controle do novo Congresso com o apoio da maioria dos parlamentares, durante uma sessão inaugural presidida por sua mãe, Annabella Azín, a deputada mais votada.

O governista Ação Democrática Nacional (ADN) conquistou a presidência e a vice-presidência do Congresso, cargos eleitos com mais da metade dos 151 votos dos deputados. Embora o partido de Noboa tenha obtido 66 cadeiras, conta com o apoio de outras bancadas que, por ora, garantem ao governo uma maioria no Parlamento.