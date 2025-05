Lula se diz otimista com possibilidade de negociação de paz entre Ucrânia e Rússia

Ao retornar da China, Lula pretende aproveitar uma parada técnica em Moscou e ligar para Vladimir Putin. Ele deve pedir ao presidente russo que participe das negociações em Istambul pelo fim da guerra. Embora tenha sugerido as conversas diretas como contraproposta ao cessar-fogo, Putin ainda não confirmou se vai.

A chancelaria ucraniana pediu auxílio do Brasil e da China, nas últimas semanas, como revelou o Estadão, para que sensibilizassem Putin a aceitar um cessar-fogo e pudessem iniciar negociações de paz. Lula levou o pedido da diplomacia de Kiev a Putin, durante reunião no Kremlin.

Na véspera, Lula e o presidente chinês Xi Jinping se reuniram no Palácio do Povo e discutiram a questão. Eles divulgaram uma nota de apoio à ideia de negociação imediata e sem condicionantes, na Turquia, externada pelo russo no último dia 10. O comunicado não fala em apoio ao cessar-fogo imediato, uma condição defendida por Kiev, que voltou a pedir publicamente e em privado ao Brasil para estimular o processo de diálogo.

Lula afirmou que seu governo mantém há três anos a mesma posição, aposta na diplomacia e que ele mesmo já "teve a petulância de um dia ligar e dizer ao Putin 'pare com essa guerra e volte para a política que está precisando muito'".

Segundo Lula, sua visita a Moscou, sob críticas de um gesto claro de simpatia com Putin, gerou uma oportunidade de conversar sobre a paz. No entanto, não há garantia de que Putin aparecerá.