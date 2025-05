Lula diz que pedirá a Putin para comparecer a negociações em Istambul

"Quando parar em Moscou, vou tentar falar com o Putin. Não me custa nada falar: Ô, companheiro Putin, vá até Istambul negociar, porra", afirmou em uma entrevista coletiva em Pequim, onde está em visita de Estado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (14) que tentará convencer o homólogo da Rússia, Vladimir Putin, a viajar viaje à Turquia para negociar com o ucraniano Volodimir Zelensky o fim da guerra.

O pedido de Yermak ocorreu durante uma conversa telefônica com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

Lula, que retorna nesta quarta-feira à Brasília, fez a declaração depois que o chanceler da Ucrânia, Andrii Yermak, ter solicitado na terça-feira, em uma mensagem na rede social X, ao Brasil para usar "sua voz autorizada no diálogo com a Rússia" para viabilizar o encontro entre Putin e Zelensky.

Brasil e China divulgaram na terça-feira uma declaração conjunta na qual expressam esperança de que "se inicie, no menor prazo possível, um diálogo direto entre as partes, única forma de pôr fim ao conflito".

"E aí morrerá menos gente, se destruirá menos patrimônio, morrerá menos criança e, quem sabe, a gente possa viver com mais tranquilidade", completou.

O presidente brasileiro recordou que Brasil e China criaram, em setembro de 2024, "um grupo de amigos" para ajudar as partes quando aceitassem discutir a paz.

As negociações estão previstas para quinta-feira (15) em Istambul, no que seriam as primeiras conversas diretas entre Kiev e Moscou desde 2022, poucas semanas após a Rússia invadir a Ucrânia.

Na terça-feira, Zelensky pediu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viaje à Turquia para convencer Putin a participar das negociações.