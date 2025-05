Força da ONU no Líbano denuncia 'disparo direto' de Israel contra suas posições

A Força da ONU no Líbano (Unifil) denunciou, nesta quarta-feira (14), um "disparo direto" do Exército israelense contra uma de suas posições no sul do país, o primeiro desde o cessar-fogo entre Israel e o movimento libanês Hezbollah. A Força Interina das Nações Unidas no Líbano faz parte de um comitê internacional encarregado de monitorar o acordo de trégua que encerrou dois meses de guerra entre Israel e o pró-iraniano Hezbollah, em 27 de novembro.

Em um comunicado, o país expressou sua "preocupação com a recente postura agressiva do Exército israelense contra o pessoal e os ativos da Unifil, perto da Linha Azul", a fronteira de fato entre Israel e o Líbano demarcada pelas Nações Unidas. A força da ONU cita um incidente ocorrido na terça-feira "no qual um disparo direto atingiu o perímetro de uma posição da Unifil ao sul da vila de Kfarchouba". "Esta é a primeira vez que uma posição da Unifil é atacada diretamente desde o fim das hostilidades", acrescentou. Segundo o acordo, o Exército israelense deveria ter concluído sua retirada do sul do Líbano até 26 de janeiro, e apenas o Exército libanês e as forças da ONU seriam mobilizados na área.