Promotoria pede prisão do pai do campeão olímpico Jakob Ingebrigtsen

O Ministério Público da Noruega pediu a prisão de Gjert Ingebrigtsen, pai do campeão olímpico de atletismo Jakob Ingebrigtsen, acusado de ter agredido fisicamente dois de seus filhos, informou a imprensa do país nórdico nesta terça-feira (13).

O pai do astro do atletismo nega as acusações.

A previsão é que o processo, iniciado em março, termine na próxima quinta-feira.

Nesta terça, o Ministério Público considerou que as acusações contra Gjert justificavam uma pena de dois anos e meio de prisão, infirmou a emissora NRK.

"Uma das pessoas mais próximas de Jacob praticou violência contra ele. Ele o agrediu e ameaçou", declarou o promotor Angjerd Kvernenes, segundo a NRK.