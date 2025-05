ONU expressa preocupação com deportações de migrantes dos Estados Unidos

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos expressou grande preocupação com o número elevado de estrangeiros expulsos dos Estados Unidos, em particular centenas de venezuelanos e outros migrantes enviados para uma penitenciária de El Salvador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"As famílias com as quais conversamos falamos expressaram um sentimento de impotência diante do que aconteceu e sua dor de ver seus entes queridos rotulados e tratados como criminosos violentos, ou até mesmo terroristas, sem que nenhum tribunal tenha se pronunciado sobre a validade do que são acusados", afirmou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invocou em março uma lei de 1798 para enviar supostos membros da gangue venezuelana 'Tren de Aragua' para uma prisão de segurança máxima em El Salvador.

O republicano recorreu a esta lei do século XVIII, que só havia sido utilizada durante a Guerra de 1812 e as duas guerras mundiais, depois de declarar em fevereiro seis cartéis mexicanos, o 'Tren de Aragua' e a gangue MS-13 como organizações "terroristas globais".

El Salvador aceitou prender estas pessoas em uma megaprisão de segurança máxima criada pelo presidente Nayib Bukele para os membros de gangues, em troca de seis milhões de dólares (34 milhões de reais), segundo a Casa Branca.