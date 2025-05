Israel diz ter atingido o líder do Hamas, Mohammed Sinwar, em um ataque aéreo em Gaza

As forças armadas de Israel atacaram o principal líder do Hamas em Gaza nesta terça-feira, 13, em um ataque aéreo que, se for bem-sucedido, marcará uma importante vitória militar em um momento em que o país está sob pressão para encerrar a guerra.

Mohammed Sinwar foi responsável pela construção da ala militar do Hamas e era próximo do principal comandante do grupo terrorista designado pelos EUA, Mohammed Deif, que foi morto por Israel no ano passado.

Se Mohammed Sinwar estiver morto, isso significaria que todos líderes mais importantes do Hamas por trás do ataque de 7 de outubro foram eliminados.