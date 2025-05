Família do filho de 'Chapo' Guzmán viaja aos EUA como parte de negociação

Um grupo de familiares de Ovidio Guzmán, filho do cofundador do cartel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, que está nos Estados Unidos, viajou para o país como parte de "uma negociação" com o Departamento de Justiça, informou o governo mexicano nesta terça-feira (13).

O secretário de Segurança, Omar García Harfuch, declarou que os 17 familiares "não eram procurados pelas autoridades mexicanas".