Defesa Civil registra 28 mortos em ataques perto de hospital em Gaza

A Defesa Civil palestina informou, nesta terça-feira (13), que pelo menos 28 pessoas morreram em ataques perto do hospital europeu de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"De acordo com testemunhos de moradores e vizinhos, mais de 20 pessoas seguem desaparecidas no interior da casa da família al Afghani", perto do hospital, acrescentou.

Um balanço anterior havia registrado nove ataques aéreos israelenses.

"Foi uma cena absolutamente catastrófica", disse o fotógrafo Amro Tabash, que descreveu uma área em chamas, "apesar da presença no local da Organização Mundial da Saúde, que estava preparando as crianças feridas para deixarem a Faixa de Gaza amanhã".

"Todo mundo no hospital, doentes e feridos, correu presa do pânico, alguns com muletas, outros gritando por seus filhos, enquanto outros eram arrastados até as camas", acrescentou.