Vamos trazer preço justo para os preços de medicamentos nos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que trará preço justo para os preços de medicamentos no país e que, para alguns, os preços cairão "até 90% ou mais", em coletiva de imprensa na Casa Branca, nesta segunda-feira, 12, ao assinar uma ordem executiva. Anteriormente, o republicano citou que as reduções poderiam ser de 30% a 80% e, em outra ocasião, de 59%.

"Aumentaremos as tarifas se nações não cumprirem a política de drogas medicamentos. Se for necessário, vamos investigar farmacêuticas", acrescentou, ao ressaltar que quer que as farmacêuticas retornem aos EUA, assim como as fabricantes de automóveis.

Segundo o presidente americano, ele não irá mais tolerar o lucro da grande indústria farmacêutica e a União Europeia (UE) foi a mais dura em termos de subsídios a medicamentos. "A UE terá que pagar mais por saúde, ela é pior que a China", afirmou. Trump afirmou que o acordo com a China não inclui a indústria farmacêutica, assim como não abrange tarifas sobre carros, aço, alumínio ou produtos farmacêuticos.