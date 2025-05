Netanyahu diz que libertação de refém israelense americano não levaria a um cessar-fogo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após negociações com autoridades do governo dos Estados Unidos sobre uma trégua em Gaza, o movimento islamista palestino Hamas anunciou no domingo que libertará o refém israelense-americano Edan Alexander, mantido em território palestino desde os ataques de 7 de outubro de 2023.

Não foi divulgada uma data para a libertação, mas a família do jovem refém de 21 anos afirmou no domingo que foi informada sobre uma libertação é aguardada para "os próximos dias".

"Israel não se comprometeu com nenhum cessar-fogo, nem com a libertação de terroristas (prisioneiros palestinos no país, NR), mas apenas com um corredor seguro que permita a libertação de Edan", disse Netanyahu.

Segundo o primeiro-ministro, a esperada libertação do único refém vivo com cidadania americana foi possível devido à "pressão militar" israelense na Faixa de Gaza.