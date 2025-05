EUA revoga Status de Proteção Temporária de afegãos

O Afeganistão enfrenta problemas econômicos graves desde que os talibãs voltaram ao poder, em agosto de 2021, além da segunda pior crise humanitária do mundo, depois do Sudão, segundo a ONU.

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (12) o fim do amparo que protege temporariamente os afegãos de serem deportados, por considerar que a segurança no país governado pelos talibãs aumentou.

Segundo a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, o Status de Proteção Temporária (TPS) do Afeganistão expira em 20 de maio, e o cancelamento vai entrar em vigor em 12 de julho. Ela acredita que a situação da segurança melhorou e que a economia do país asiático se encontra "em processo de estabilização".

Segundo a ONG AfghanEvac, cerca de 11 mil afegãos estão amparados pelo TPS nos Estados Unidos. "A decisão não se baseia na realidade, e sim na política", protestou o presidente da ONG, Shawn VanDiver, um veterano do Exército americano.

"Segue havendo assassinatos, prisões arbitrárias e violações contínuas dos direitos humanos, principalmente contra as mulheres e as minorias étnicas. O que o governo fez hoje foi trair as pessoas que arriscaram suas vidas pelos Estados Unidos, construíram vidas aqui e acreditaram nas nossas promessas", acrescentou VanDiver.

Os Estados Unidos concederam a outros milhares de afegãos - entre eles muitos que trabalharam com o Exército americano ou para o governo afegão deposto - vistos especiais de imigração depois que os talibãs retomaram o poder.