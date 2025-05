Zelensky considera um 'sinal positivo' que a Rússia comece a pensar no fim da guerra

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu neste domingo (11) que a Rússia se comprometa a respeitar um cessar-fogo de 30 dias a partir de segunda-feira e declarou sua prontidão para negociações diretas com Moscou, conforme proposto por Vladimir Putin, na próxima quinta-feira em Istambul. Ao mesmo tempo, Kiev relatou ataques de drones contra a Ucrânia durante a noite, logo após o fim de uma trégua de três dias declarada unilateralmente por Moscou para comemorar o 80º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazista.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 108 drones, 60 dos quais foram derrubados. Zelensky falou poucas horas depois de Putin ter proposto negociações diretas com a Ucrânia em 15 de maio em Istambul, sem se comprometer com o ultimato de cessar-fogo incondicional de 30 dias proposto pelos líderes europeus com o apoio dos Estados Unidos. "Não faz sentido continuar o massacre por mais um dia sequer. Esperamos que a Rússia confirme um cessar-fogo abrangente, duradouro e confiável, a partir de amanhã, 12 de maio", declarou o presidente nas redes sociais."A Ucrânia está pronta para se reunir", disse ele. Em um tom incomum em relação à Rússia, Zelensky disse que vê como um "sinal positivo" que Moscou esteja considerando encerrar a guerra, que começou há mais de três anos com a invasão russa em 2022.

O chefe de gabinete de Zelensky, Andrii Yermak, esclareceu a posição da Ucrânia insistindo que Kiev deve "primeiro" obter um cessar-fogo da Rússia e "depois todo o resto", ou seja, negociações. Em uma rara demonstração de unidade entre ocidentais, a Ucrânia e seus aliados europeus emitiram um ultimato a Moscou no sábado, sob a ameaça de aplicar mais "sanções massivas" se o Kremlin não aceitar. - "Negociações sem condições" -

Na manhã deste domingo, o presidente russo propôs negociações "diretas" e "sem condições prévias" com a Ucrânia a partir de 15 de maio em Istambul, embora tenha evitado responder às ameaças. Em seu discurso matinal no Kremlin, com a presença da AFP, Putin criticou a abordagem de "ultimato" e a "retórica antirrussa" dos aliados europeus da Ucrânia e sugeriu que uma trégua deveria ser acertada com negociações e não antes disso. O presidente russo pediu "às autoridades de Kiev que retomem as negociações interrompidas em 2022" e enfatizou que não deve haver "nenhuma condição prévia".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou o que poderia ser "um grande dia para a Rússia e a Ucrânia" e disse que quer "continuar trabalhando" com ambos para acabar com a guerra. Mais crítico foi o presidente francês, Emmanuel Macron, um dos promotores do ultimato, que chamou a proposta de Putin de "um primeiro passo, mas insuficiente" e o acusou de tentar "ganhar tempo". A cidade turca já sediou negociações entre as duas partes em 2022, durante as primeiras semanas do conflito desencadeado pela invasão russa na Ucrânia, que terminou sem cessar os combates.