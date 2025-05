Irã anuncia fim da quarta rodada de negociações nucleares 'difíceis' com os EUA

O Irã anunciou, neste domingo (11), o fim da quarta rodada de negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teerã, descrevendo-as como "difíceis".

"A quarta rodada de negociações indiretas entre Irã e EUA foi concluída; conversas difíceis, mas úteis, que visam entender melhor as posições de cada um e encontrar maneiras razoáveis e realistas de abordar as diferenças", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, no X.