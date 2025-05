Cardeal americano Robert Prevost é o novo papa Leão 14

Primeiro americano a assumir a chefia da Igreja foi eleito pelo mais diverso conclave da história. Após ser anunciado, defendeu uma Igreja que "construa pontes" e desejou "paz desarmada" para todos os povos.O conclave elegeu nesta quinta-feira (08/05) o cardeal americano Robert Prevost, de 69 anos, como o 267º papa da Igreja Católica. Missionário agostiniano, ele é o primeiro pontífice nascido nos EUA da história. A fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina e ganhou o céu do Vaticano pouco depois das 18h no horário local (13h de Brasília), indicando que ao menos 89 dos 133 cardeais presentes no conclave haviam chegado a um consenso. O sucessor de Francisco escolheu o nome pontifício de Leão 14. O nome do novo papa foi revelado após o anúncio da frase solene Habemus Papam (Temos um papa), feito pelo cardeal francês Dominique Mamberti a uma multidão que aguardava na Praça São Pedro aos gritos de "viva o papa". O novo chefe da Igreja Católica saiu à varanda central da Basílica de São Pedro e saudou os milhares de fiéis presentes. "Obrigado ao papa Francisco", disse, em um discurso em italiano. Assim como seu antecessor, o papa Leão 14 pediu que o mundo "construa pontes" e desejou a paz para "todos os povos". "Essa é a paz de Cristo ressuscitado. Uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante, que provém de Deus. Deus, que nos ama a todos incondicionalmente", continuou, dizendo ser "um filho de Santo Agostinho". "Para a Igreja de Roma, uma saudação especial. Precisamos tentar, juntos, ser uma Igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, que dialoga, sempre aberta a receber todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do nosso amor", continuou. Ele também discursou brevemente em espanhol, relembrando seus anos como missionário no Peru, onde dedicou a maior parte de sua vida eclesial. Ele passou duas décadas no país sul-americano e se naturalizou peruano. O pontífice assume o desafio de suceder os 12 anos de papado de Francisco, marcado por uma postura de maior abertura da Igreja Católica. Ainda em sua fala inaugural, disse querer uma Igreja "sinodal", em referência aos encontros entre clérigos e leigos que ajudam a definir os rumos do Vaticano. Esta foi uma prática de Francisco durante seu papado. Quem é Robert Prevost, o primeiro papa americano? Natural de Chicago, Robert Francis Prevost ingressou na Ordem de Santo Agostinho em 1977. O pontífice agostiniano desbancou uma lista de favoritos, como o filipino Luis Antonio Tagle, apelidado de "Francisco asiático" por seu foco na justiça social, e o italiano Pietro Parolin, secretário de Estado de Francisco. Os agostinianos seguem a forma de vida concebida por Santo Agostinho e são considerados uma ordem mendicante, que foca sua ação pastoral na evangelização e serviço aos pobres. Prevost também tem um profundo conhecimento do funcionamento interno da Igreja. É formado em Matemática, mestre em Teologia, e doutor em Direito Canônico pela tradicional Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, em Roma. Ele foi primeiro enviado para trabalhar em missão no Peru em 1985 onde permaneceu até 1998. Depois, foi a Chicago onde liderou a Ordem de Santo Agostinho globalmente. Em 2015, voltou ao pais sul-americano e foi nomeado bispo de Chiclayo. Naquele ano, também se tornou cidadão peruano. Oito anos depois, em 2023, ele foi nomeado cardeal pelo papa Francisco e posteriormente encarregado de chefiar o poderoso Dicastério para os Bispos, órgão influente que aconselha o pontífice sobre as nomeações de novos bispos. Novo papa é tomado como moderado Veículos especializados apontavam Prevost como o nome mais viável entre americanos devido à sua inclinação pastoral, visão global e capacidade de navegar na burocracia do Vaticano. Ele é tomado como um moderado, por ser diplomático e navegar entre conservadores e progressistas. O jornal italiano La Repubblica o chamou de "o menos americano dos americanos" por seu jeito de falar e perfil missionário. Sua sólida base em direito canônico também foi vista como tranquilizadora para os cardeais mais conservadores que buscam um foco maior na teologia. Ele se aproximou de Francisco e elogiou seu papado, principalmente em temas referentes à imigração. O novo papa foi elogiado por sua atuação com imigrantes venezuelanos no Peru, por exemplo, e já fez publicações criticando "deportações ilícitas" do governo Trump. Por outro lado, é mais conservador em temas vinculados à comunidade LGBTQ+. Como apontou o jornal americano The New York Times, Prevost já criticou o "estilo de vida homossexual" e se opôs a um plano governamental no Peru de trazer explicações sobre gênero nas escolas. "A promoção da ideologia de gênero é confusa, pois busca criar gêneros que não existem", disse à época. Ainda segundo o periódico, ele foi acusado de má condução de uma investigação de abuso sexual dentro da igreja quando era bispo em Chiclayo. Seus apoiadores alegam que ele é alvo de uma campanha difamatória por membros de um movimento católico peruano dissolvido pelo papa Francisco. Maior e mais diverso conclave Leão 14 foi eleito após pouco mais de 24 horas de deliberação pelo maior e mais diverso grupo de cardeais a compor um conclave em 2 mil anos de Igreja Católica. Neste ano, um recorde de 133 clérigos de 71 países participaram da escolha do novo pontífice. Mais de 80% deles foram nomeados pelo seu antecessor, o papa Francisco, que ampliou o número de cardeais para regiões antes sub-representadas. Os cardeais estavam enclausurados para escolher o sucessor do papa Francisco desde a tarde de quarta-feira. A fumaça preta chegou a ser liberada duas vezes indicando que, ao menos até a terceira rodada de votação, nenhum clérigo havia recebido dois terços dos votos. O novo papa conquistou ao menos 89 votos para ser eleito. O tempo para a escolha do novo chefe da Igreja Católica foi similar à eleição de Bento 16, em 2005, e de Francisco, em 2013, que foram concluídas, respectivamente, em quatro e cinco rodadas de votação. gq/bl (Reuters, DW, AFP, AP, ots)