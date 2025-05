Putin propõe negociações diretas com Ucrânia em 15 de maio

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs reiniciar as negociações diretas de paz com a Ucrânia, em Istambul, em 15 de maio, "sem condições prévias". A declaração foi dada a jornalistas, no Kremlin, nas primeiras horas deste domingo, 11, (horário local). O conflito entre Rússia e Ucrânia teve início em 2022.

Os comentários foram feitos depois que líderes de quatro grandes países europeus ameaçaram aumentar a pressão sobre Putin se ele não aceitar um cessar-fogo incondicional de 30 dias na Ucrânia, oferecido neste sábado, 10, em uma forte demonstração de unidade com Kiev.