Presos darão concerto em parque de Honduras por ocasião do Dia das Mães

A orquestra 'Liberdade' fará uma apresentação neste domingo (11) no parque central de Tegucigalpa por ocasião do Dia das Mães.

O próprio Umaña se encarregou de procurar nos 22 presídios do país detentos que tocassem instrumentos ou tivessem talento para o canto. Ele selecionou 52 presidiários, incluindo seis mulheres.

A banda foi criada há três meses para favorecer a reinserção social dos detentos e as autoridades contrataram como regente o músico Carlos Umaña.

Emanuel Martínez cantava em um grupo musical, mas foi preso por integrar uma quadrilha de sequestradores na cidade de San Pedro Sula, no norte do país. Ele foi condenado a 15 anos de prisão.

No domingo, os integrantes da orquestra serão levados de ônibus para o parque, com os pés e as mãos algemados. Serão vigiados por guardas carcerários e policiais militares, que tirarão suas algemas antes da apresentação.

Os homens da banda vestem jaqueta azul e calças pretas. As mulheres usam vestidos pretos ou vermelhos.

A banda deu um show na sexta-feira para funcionárias do Instituto Nacional Penitenciário, como parte das comemorações pelo Dia das Mães.