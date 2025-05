Paquistão diz que três bases aéreas foram alvo de mísseis indianos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Envolvidos em uma disputa de longa data pela Caxemira, os dois países têm se envolvido em confrontos diários desde quarta-feira, quando a Índia lançou ataques dentro do Paquistão contra o que chamou de bases de militantes. O Paquistão prometeu retaliar.

"A Índia, por meio de seus aviões, lançou mísseis ar-superfície. A base de Nur Khan, a base de Mureed e a base de Shorkot foram alvos", disse o porta-voz militar do Paquistão, tenente-general Ahmed Sharif Chaudhry, em pronunciamento televisionado tarde da noite.

Uma das bases aéreas fica na cidade de Rawalpindi, nos arredores da capital Islamabad, e as outras duas ficam na província do Punjab, no leste do Paquistão, vizinha da Índia.

O porta-voz militar paquistanês disse que apenas alguns mísseis conseguiram passar pelas defesas aéreas, e esses não atingiram nenhum "ativo aéreo", de acordo com as avaliações iniciais de danos.