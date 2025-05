Milhares de manifestantes exigem a renúncia de Pedro Sánchez em Madri

Sob o lema "Pela dignidade da Espanha: Sánchez renuncia, Eleições Gerais já!", manifestantes se reuniram na Plaza de Colón, no centro da capital espanhola, convocados por organizações da sociedade civil e apoiados pela direita e extrema direita.

Aos gritos de "renúncia" e agitando bandeiras espanholas, cerca de 25.000 pessoas se reuniram em Madri neste sábado (10) para exigir a renúncia do presidente do Governo, Pedro Sánchez, e a convocação de novas eleições.

"Traidor, vá agora" e "Pedro Chávez", um trocadilho com o falecido líder venezuelano Hugo Chávez, eram alguns dos slogans que podiam ser lidos nas faixas.

De acordo com a delegação do governo espanhol (prefeitura) em Madri, 25.000 pessoas compareceram ao protesto.

"O governo não está à altura das tarefas do país e deve renunciar imediatamente (...) convocar eleições e deixar o povo espanhol decidir o futuro da Espanha", disse Miguel Tellado, porta-voz parlamentar do Partido Popular (PP, de direita), o principal partido da oposição, a repórteres no protesto.

O líder socialista "está cercado de corrupção e imundície moral", disse Isabel Pérez Moñino, uma das porta-vozes do partido de extrema direita Vox, o terceiro maior partido no Parlamento.