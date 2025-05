Hamas divulga vídeo de dois reféns israelenses vivos em Gaza

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas divulgou, neste sábado (10), um vídeo de dois reféns israelenses ainda vivos na Faixa de Gaza, no qual um deles pede o fim da guerra no território palestino.

A mídia israelense identificou os dois homens como Elkana Bohbot e Yossef Haïm Ohana, sequestrados durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra. A AFP não conseguiu determinar a data em que o vídeo, que durou pouco mais de três minutos, foi gravado.