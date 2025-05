Putin exibe pela primeira vez drones usados contra Ucrânia e caças, em desfile com Lula e Xi

Os presidentes da China, Xi Jinping, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foram as lideranças globais de maior destaque na festividade de Putin e assistiram ao desfile dos armamentos na Praça Vermelha. Ao menos 23 chefes de Estado e de governo compareceram, dos cerca de 30 previstos, conforme registros oficiais - parte deles mandou representantes.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, usou o desfile militar de celebração dos 80 anos do fim da 2ª Guerra Mundial para exibir seu poderio bélico empregado na guerra na Ucrânia e reforçar laços políticos. Segundo o Kremlin, a parada militar do Dia da Vitória expôs pela primeira vez quatro tipos de drones disparados contra a Ucrânia, inclusive modelos de ataque suicida.

Houve ainda a passagem diante dos líderes dos sistemas de artilharia autopropulsada, sistemas de mísseis de alta precisão Iskander-M, sistema de mísseis antiaéreos S-400 Triumph e lançadores de mísseis Yars.

No encerramento do desfile, o poder aéreo russo voltou ao centro das atenções, com a passagem não apenas de aviões de transporte, mas com o sobrevoo de caças Mig-29 e principalmente o Sukhoi, nas versões 25 e 30.

Por causa do conflito em si, no entanto, a parada vem sendo menor do que antes, já que os equipamentos estão desdobrados em terreno ucraniano e na fronteira. E muitos foram destruídos.