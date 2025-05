O que faz o papa?

Igreja Católica tem um novo sumo pontífice. Veja quais as atribuições de um papa

O cardeal Robert Francis Prevost foi escolhido na quinta-feira, 8, como papa Leão XIV , para suceder Francisco como sumo pontífice da Igreja Católica. O que isso significa na prática e por que a eleição é considerada tão importante? Veja o que faz e qual o poder do papa.

Liderar a Igreja Católica

A palavra "papa" vem do grego "pappas", que significa "pai, patriarca", e é por isso que os fiéis o chamam de "Santo Padre".

Considerado o sucessor de São Pedro, a quem Cristo confiou a liderança da Igreja, o papa é o guia espiritual de mais de 1,4 bilhão de católicos no mundo todo.

Seu papel é preservar e ensinar a fé cristã, interpretar o Evangelho e garantir a unidade da Igreja Católica.

Chefe de Estado

O papa tem status de chefe de Estado e governa a Cidade do Vaticano, um Estado independente localizado em Roma e que também é o menor país do mundo, com 44 hectares.