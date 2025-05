Manifestação pró-UE e contra extrema direita na Romênia antes de eleição presidencial

Dezenas de milhares de pessoas protestaram nesta sexta-feira (9) em Bucareste, capital da Romênia, em apoio à União Europeia, a uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, nas quais a extrema direita parte como favorita.

O líder do partido nacionalista e antieuropeu AUR, George Simion, de 38 anos, venceu o primeiro turno das eleições no domingo com mais de 40% dos votos, muito à frente do prefeito centrista de Bucareste, Nicusor Dan (20,9%).