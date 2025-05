Inflação se mantém em alta no Brasil e atinge 5,53% em abril

A inflação interanual no Brasil alcançou 5,53%, em abril, um novo aumento, que demonstra as dificuldades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conter a alta dos preços, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (9).

O presidente Lula (PT) tem sofrido uma queda em sua popularidade, em parte devido ao aumento do custo dos alimentos. As medidas tomadas pelo governo para contrabalançar esta alta até agora não conseguiram conter a inflação, que em março foi de 5,48% interanual.