Índia fecha 24 aeroportos até 15 de maio e cancela centenas de voos, ante tensões com Paquistão

O Ministério de Aviação Civil da Índia anunciou a extensão do fechamento de 24 aeroportos próximos da fronteira oeste do país até 15 de maio, segundo a revista India Today. A interrupção das operações ocorre em meio ao aumento das tensões e da troca de fogo com o Paquistão.

De acordo com a India Today, os aeroportos fechados incluem as regiões de Jamu, Rajastão e Caxemira, recentemente alvo de ataques paquistaneses, além de outros cinco territórios do país: Punjab, Himachal Pradesh, Chandigar, Ladaque e Gujarate.