EUA e Irã realizarão nova rodada de negociações em Omã no domingo

Os Estados Unidos e o Irã realizarão uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear de Teerã em Omã no domingo (11), pouco antes de uma visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à região, disse uma autoridade americana nesta sexta-feira (9).

Estas são as primeiras negociações desse tipo desde que Washington se retirou, em 2018, durante o primeiro mandato do presidente americano Donald Trump (2017-2021), do acordo internacional firmado três anos antes entre Teerã e as principais potências para supervisionar o programa nuclear do Irã em troca do levantamento das sanções.

"O enviado especial Steve Witkoff deve viajar para Omã no domingo para uma quarta rodada de negociações com o Irã", disse uma autoridade americana, que pediu anonimato.

"Como no passado, estamos ansiosos por discussões diretas e indiretas", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, confirmou essas conversas em um vídeo divulgado pela mídia local.