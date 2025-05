Novo líder alemão defende ratificação de acordo Mercosul-UE

Um dia após ter sido eleito em difícil votação no Parlamento alemão, o chanceler federal Friedrich Merz argumentou que o tratado deve ser implementado "rapidamente". Esforço, porém, esbarra na oposição da França.O novo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, defendeu nesta quarta-feira (07 /05) uma rápida implementação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE). O tratado foi assinado no final do ano passado, mas ainda precisa ser ratificado pelo Parlamento Europeu e os legislativos de cada país dos blocos. "O acordo com o Mercosul deve ser ratificado e implementado rapidamente", afirmou, durante coletiva de imprensa em Paris, junto ao presidente francês, Emmanuel Macron. Merz realizou a primeira viagem internacional desde que tomou posse ontem, após uma eleição difícil no Parlamento alemão (Bundestag) em que se tornou o primeiro candidato derrotado na primeira votação desde a Segunda Guerra Mundial. A defesa ao acordo de livre comércio indica que o político da União Democrata Cristã (CDU) mantém a posição do antecessor. O ex-chanceler federal Olaf Scholz era um dos principais fiadores da integração comercial com os sul-americanos, em meio ao aumento do protecionismo com a volta do presidente dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca. Em fevereiro, Scholz chegou a dizer que estava confiante de que o processo de ratificação seria finalizado. "Gostaria de ver mais acordos de livre comércio. Lamento a hesitação e a lentidão com que as coisas estão progredindo, e isso também se aplica a este acordo que foi negociado durante tanto tempo [entre Mercosul e UE]", disse à época. Oposição da França O apoio alemão, porém, esbarra na firme oposição da França. Nos últimos meses, agricultores franceses realizaram sucessivos protestos contra o que consideram o aumento da concorrência desleal de produtos estrangeiros. Sob pressão, Macron disse que a versão do texto aprovada em dezembro é "inaceitável" e que trabalha para bloqueá-lo na União Europeia. O presidente francês garantiu que o "assunto não está encerrado". "Continuaremos defendendo vigorosamente a consistência dos nossos compromissos", afirmou. Não é a primeira vez que a resistência da França trava a implementação de um acordo. Em 2019, ainda durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um entendimento chegou a ser firmado entre os líderes dos dois blocos. A pauta, contudo, nunca saiu do papel. A Comissão Europeia, então, reabriu as negociações com o Mercosul e fechou um novo acordo na Cúpula do Mercosul no Uruguai, em dezembro do ano passado. O novo texto incluiu acenos a ambientalistas, entre eles dispositivos que exigem alinhamento com as metas climáticas do Acordo de Paris. Prevê ainda um período de transição para a aplicação das isenções tarifárias, com objetivo de dar mais tempo para adaptação dos setores mais afetados. am/cn (AFP)