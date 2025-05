Cardeais dão início ao maior e mais diverso conclave da história

Um recorde de 133 clérigos de 71 países participam na Capela Sistina da escolha para o sucessor do papa Francisco. Chaminé indicará, com fumaça branca ou preta, o resultado de cada votação papal.Cardeais de todo o mundo se reúnem a partir desta quarta-feira (07/05) para participar do conclave e eleger o próximo líder da Igreja católica, que conta com 1,4 bilhão de fiéis. Pela manhã, eles participam de uma missa na Basílica de São Pedro às 10h no horário local (5h de Brasília). Já o conclave começará a portas fechadas na Capela Sistina, no Vaticano, durante a tarde. A partir de então, eles ficarão isolados do mundo exterior até que se alcance uma maioria em favor do sucessor do papa Francisco. A primeira rodada de votos está prevista para às 16h30 (11h30 de Brasília), considerada uma "votação de sondagem". Já às 19h acontece a primeira liberação da fumaça que indica se houve um consenso. De quinta-feira em diante as votações acontecem todos os dias, duas vezes pela manhã, e duas à tarde. Se após três dias – ou sete escrutínios – não houver acordo, é possível que as votações sejam suspensas por um dia para oração e diálogo entre os cardeais. O mesmo pode ocorrer a cada sete eleições. Número recorde de cardeais Francisco tinha como prioridade nomear cardeais de países que nunca haviam tido representantes antes, como Haiti, Sudão do Sul e Mianmar. Com o novo arranjo, neste ano, 133 cardeais de 71 países com menos de 80 anos estão aptos a votar. Ao menos 80% deles foram nomeados pelo papa Francisco. Isso faz deste conclave o maior e mais geograficamente diverso em 2 mil anos da Igreja Católica. Na última eleição papal, em 2013, por exemplo, os religiosos vieram de 48 países. É raro que um papa seja eleito já no primeiro dia de deliberação. Os conclaves geralmente são mais extensos, com múltiplas votações antes que um candidato obtenha a maioria necessária de dois terços dos votos. Nesta edição, serão precisos 89 votos em um único candidato para que o conclave se encerre. Quem pode ser o novo papa A disputa para suceder a Francisco é considerada aberta. Embora alguns nomes tenham sido citados como possíveis favoritos, vários dos cardeais aptos a votar disseram não imaginar quem será o 267º pontífice. Contudo, há uma expectativa de que a maior pluralidade de participantes leve a um conclave mais longo, mesmo com a existência de uma "pré-conclave" que permite aos clérigos se conhecerem melhor previamente. Em 2013, ano em que Francisco se tornou papa, os cardeais se reuniram por 27 horas. Em 2005, foram 26 horas. Já o conclave mais longo do século 20 durou um total de cinco dias — em 1903. "Em geral, é mais difícil prever o resultado da eleição de hoje, já que o Colégio de Cardeais é nacional e culturalmente mais heterogêneo", disse o historiador da Igreja Jörg Ernesti à DW. Para ele, o resultado é incerto. porque há muitos candidatos elegíveis para o cargo. Como acontece a votação Assim como visto no thriller papal Conclave, adaptado para o cinema em 2024, os cardeais ficam isolados na Capela Sistina. Três deles são sorteados para fazer a contagem dos votos, três para coletar as cédulas dos enfermos, e três revisores. Cada eleitor recebe uma cédula retangular, onde escreve o nome do escolhido. Na sequência, cada um deles vai até o altar, com a cédula em riste, e declara: "Invoco como testemunha Cristo Senhor, que me há de julgar, que o meu voto é dado àquele que, segundo Deus, julgo dever ser eleito”. O papel dobrado é colocado em um prato, que é usado para despejar o voto em uma urna de prata. Os cardeais se curvam e retornam aos seus assentos. Após a votação, os escrutinadores iniciam a contagem, lendo os nomes em voz alta, perfurando as cédulas com uma agulha e amarrando-as. Depois de conferidas, as cédulas são queimadas em conjunto a cada duas votações, uma vez pela manhã, e uma pela tarde. Um segundo fogão é usado para liberar a fumaça branca, se houver consenso, ou preta, se não houver. Este procedimento está previsto para acontecer duas vezes por dia. Uma entre 12h e 13h (7h e 8h em Brasília) e outra entre 17h e 18h (12h e 13h em Brasília). Se um papa for eleito em qualquer uma das votações, a fumaça branca será emitida imediatamente após a contagem dos votos, independentemente do horário previsto. A tradicional fala solene "Habemus Papam" é proferida cerca de 1 hora depois da divulgação do resultado pela chaminé. O cardeal francês Dominique Mamberti, atual prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, foi o escolhido para proclamar a frase. gq/jps (reuters, dw, ots)