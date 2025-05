Ucrânia ataca Moscou durante visita de Xi Jinping; aeroportos fecham

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jinping, cujo país compra mais petróleo e gás russo do que qualquer outro, e que deu a Moscou um auxílio econômico que o ajudou a contornar as sanções ocidentais impostas por sua guerra na Ucrânia, deve chegar na noite desta quarta-feira, no horário local.

Quando perguntado durante uma coletiva de imprensa sobre os ataques aéreos de ambos os lados às capitais um do outro, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China não comentou sobre a viagem de Xi, dizendo apenas que a "prioridade máxima" é evitar uma escalada nas tensões.

O Kremlin disse que as tentativas de ataques ucranianos a Moscou mostram a tendência de Kiev de cometer "atos de terrorismo" e que os serviços de inteligência e as Forças Armadas da Rússia estavam fazendo tudo o que era necessário para garantir a segurança das comemorações do 80º aniversário da vitória da União Soviética e seus aliados sobre a Alemanha nazista.

Xi Jinping é o líder mundial mais poderoso que deverá participar de um desfile militar na Praça Vermelha de Moscou, nesta sexta-feira (9), para marcar o aniversário da vitória.