Rússia diz que fará o máximo para garantir a segurança nos eventos da vitória contra a Alemanha nazista

O Kremlin afirmou, nesta quarta-feira (7), que está tomando "todas as medidas necessárias" para garantir a segurança em Moscou durante as comemorações do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, que contará com a presença de quase 30 líderes estrangeiros, além de Vladimir Putin.

Nos últimos dois dias, vários ataques ucranianos com drones interromperam as operações dos aeroportos no oeste da Rússia, o que levantou preocupações sobre a boa condução das cerimônias.