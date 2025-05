Os cardeais pediram ajuda divina nesta quarta-feira (7) para a escolha do sucessor do papa Francisco e receberam um apelo a favor da "unidade da Igreja" em um momento "difícil, complexo e conturbado

Na imponente Capela Sistina, dentro do Palácio Apostólico do Vaticano, os 133 cardeais com direito a voto e menos de 80 anos escolherão a partir desta quarta-feira (7) o sucessor do papa Francisco.

O conclave para eleger o sucessor do papa Francisco é um processo secreto sem candidatos oficiais ou campanha eleitoral, mas com muita especulação.

VATICANO:

Violência sexual, divisões internas, diplomacia: os desafios do próximo p

O lugar das mulheres e dos fiéis LGBTQIA+, a diplomacia, o estilo... Seja qual for o seu perfil, o sucessor do papa Francisco enfrentará muitos desafios para o futuro da Igreja Católica.

VATICANO:

O que faz o papa?

Os cardeais se reúnem a partir desta quarta-feira (7) no conclave para a eleição do sucessor do papa Francisco. Seguem as principais prerrogativas do chefe da Igreja Católica:

VATICANO:

Nome, uma escolha simbólica para o futuro papa

De Pio a Clemente, passando por Paulo e Simplício, o futuro papa terá que escolher o nome com o qual liderará a Igreja Católica, com base em critérios como admiração por um antecessor ou desejo de ruptura.

VATICANO:

Conclave, um processo de votação meticuloso

Durante o conclave, que começa nesta quarta-feira (7), os cardeais eleitores se reúnem a portas fechadas na Capela Sistina para definir o sucessor do papa Francisco.

VATICANO:

Locais cruciais do conclave: da Basílica de São Pedro à Capela Sistina

O conclave que definirá o sucessor do papa Francisco a partir desta quarta-feira (7) segue à risca um protocolo muito preciso, elaborado durante séculos, em vários locais repletos de história

VATICANO:

O que é um cardeal? Os 'príncipes da Igreja' escolhem o novo papa

Cardeais de todo o mundo viajaram ao Vaticano para participar no conclave que escolherá o sucessor do papa Francisco a partir desta quarta-feira (7). Mas, o que é exatamente um cardeal?

VATICANO:

Eleições papais na história, em meio a pombas, mortes e confinamentos

Os cardeais que definirão o sucessor do papa Francisco a partir desta quarta-feira (7) terão uma tarefa mais fácil do que muitos de seus antecessores, que suportaram condições espartanas e, às vezes, ficaram confinados por tanto tempo que alguns morreram.

VATICANO:

Vaticano, o menor Estado do mundo

O Vaticano, o menor Estado do mundo e cenário do conclave que definirá o sucessor do papa Francisco, foi oficialmente incorporado à comunidade internacional em 7 de junho de 1929, graças ao Tratado de Latrão assinado pelo papa Pio XI e pelo ditador Benito Mussolini.

=== ÍNDIA PAQUISTÃO CONFLITO ===

MUZAFFARABAD:

Conflito entre Índia e Paquistão deixa 38 mortos

O conflito entre Índia e Paquistão ficou ainda mais tenso nesta quarta-feira (7) com bombardeios das forças de Nova Délhi contra o país vizinho e uma troca de disparos de artilharia na disputada região da Caxemira, um conflito que deixou 26 mortos do lado paquistanês e 12 do lado indiano.

NOVA DELHI:

Índia e Paquistão: mais de 70 anos de conflito

O conflito entre Índia e Paquistão que eclodiu nesta quarta-feira (7) é mais um na história da rivalidade entre estas duas potências nucleares, que desde sua independência, em 1947, se enfrentaram em várias guerras.

PARIS:

Mundo pede 'moderação' à Índia e Paquistão

A comunidade internacional pediu que Índia e Paquistão demonstrem "moderação" militar após seu confronto mais grave em duas décadas, que deixou mais de 30 mortos nos dois países.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

KIEV:

Dois mortos em Kiev e voos cancelados na Rússia em novos ataques cruzados

Duas pessoas morreram em Kiev e centenas de voos foram cancelados na Rússia em uma nova onda de ataques entre os dois lados nesta quarta-feira (7), horas antes da chegada a Moscou de líderes estrangeiros para os eventos de comemoração da vitória sobre a Alemanha nazista.

MOSCOU:

Presidente chinês viaja à Rússia para falar sobre Ucrânia e EUA com Putin

O presidente chinês Xi Jinping estará em Moscou a partir desta quarta-feira(7) até sábado para participar das comemorações da vitória sobre a Alemanha nazista com seu homólogo Vladimir Putin, com quem discutirá as questões geopolíticas mais urgentes.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

China afirma que defenderá 'justiça' em negociação comercial com Estados Unido

A China prometeu nesta quarta-feira (7) que defenderá a "justiça" em suas negociações comerciais com os Estados Unidos, as primeiras desde que o presidente Donald Trump desestabilizou os mercados globais ao impor tarifas a todos os países.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BARCELONA:

Filósofo Byung-Chul Han vence Prêmio Princesa das Astúrias de Humanidades

O filósofo e ensaísta alemão de origem sul-coreana, Byung-Chul Han, um dos principais analistas da "sociedade do cansaço" contemporânea, recebeu nesta quarta-feira (7), na Espanha, o Prêmio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades 2025, por suas reflexões sobre digitalização e desumanização.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões entre PSG e Arsenal

