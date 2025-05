Huthis manterão ataques a navios israelenses perto do Iêmen apesar de acordo com EUA

"As rotas marítimas são seguras para todas as embarcações internacionais, exceto os navios israelenses", disse Abdulmalik Alejri, acrescentando que navios israelenses não transitam pelo Mar Vermelho há algum tempo.

Os huthis continuarão a atacar navios israelenses na costa do Iêmen, uma rota marítima essencial para o comércio mundial, disse um rebelde à AFP nesta quarta-feira (7), apesar de um recente cessar-fogo alcançado com os Estados Unidos mediado por Omã.

"Israel não faz parte do acordo, que diz respeito apenas a navios e outras embarcações americanas", disse.

Os Estados Unidos e os rebeldes huthis do Iêmen chegaram a um acordo, disse um mediador de Omã na terça-feira, após o anúncio do presidente Donald Trump de interromper os ataques aos insurgentes apoiados pelo Irã.

"De agora em diante, nenhum dos lados atacará o outro, incluindo navios americanos, no Mar Vermelho e no Estreito de Bab al-Mandeb", na costa do Iêmen, disse na terça-feira o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi.

Esmaeil Baqei, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, "comemorou o fim da agressão dos EUA contra o país", disse ele em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, elogiando a "lendária resistência" dos insurgentes iemenitas.