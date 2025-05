Biden acusa Trump de 'apaziguar' a Rússia com pressão sobre a Ucrânia

Perguntado sobre a sugestão do governo Trump de que Kiev ceda território para pôr fim à guerra, Biden respondeu que "é um apaziguamento moderno", em alusão à atitude conciliadora de algumas potências europeias em relação à Alemanha nazista no fim da década de 1930.

Suas declarações coincidem com a comemoração, esta semana, do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa pelos países aliados. "Temo que nossos aliados em todo o mundo comecem a duvidar se nos manteremos onde estivemos nos últimos 80 anos", disse.

Biden também foi perguntado sobre os recursos que seu governo repassou à Ucrânia desde o começo da invasão russa, em fevereiro de 2022. "Nós lhes demos tudo o que precisavam para assegurar sua independência e estávamos preparados para responder, de forma mais agressiva, se Putin voltasse a agir", respondeu.

"São os valores que a grande maioria do povo americano valoriza. Fazer tudo o possível para evitar a guerra, mas não ceder perante os tiranos", acrescentou.