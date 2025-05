Ações da Alphabet caem após queda de acessos ao Google em iPhones

As ações da Alphabet, matriz do Google, caíram mais de 6% nesta quarta-feira(7) depois que um executivo da Apple revelou que o acesso a ferramenta de busca padrão da gigante da tecnologia em iPhones caiu no mês passado pela primeira vez em 20 anos.

O vice-presidente de serviços da Apple, Eddy Cue, fez essa observação ao testemunhar no julgamento que determinará a sentença do Google por abuso de sua posição dominante em buscas online.